Jürgen Klopp indrømmer, hans forsøg på at ændre formation sent i anden halvleg mod Southampton slog fejl.

Klopp indrømmer papirfadæse efter Southampton-nederlag

Liverpool-manageren forsøgte at skifte system sent i anden halvleg, men skabte i stedet forvirring på banen.

Liverpool-manager Jürgen Klopp tager en stor del af ansvaret for, at hans mandskab onsdag aften led et 0-1-nederlag til Southampton i ligacuppens semifinale.

Særligt én episode erkender Klopp var decideret uhensigtsmæssig i kampen.

Sent i anden halvleg ved stillingen 1-0 afleverede Klopp et stykke papir til Daniel Sturridge til stor forvirring for både angriberen og flere af hans holdkammerater.