Artiklen: Klopp giver Liverpool-pres æren for gaverne fra Stoke

Liverpools manager, Jürgen Klopp, er glad for, at hans holds aggressive presspil igen gav pote.

Efter en 4-1-sejr over Stoke ligger Liverpool nummer to i Premier League og har dermed dækket op til et sandt nytårsbrag, når rækkens nummer tre, Manchester City, kommer på besøg 31. december.

At scenariet ser sådan ud skyldes ikke mindst Liverpools evne til at presse modstanderne til at lave fejl.