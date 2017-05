Klavs Bruun udtager Burgaard: Hun er tæt på topniveau

Landstræner Klavs Bruun Jørgensen har udtaget Burgaard blandt de spillere, der skal samles mandag 5. juni i Silkeborg forud for landskampen.

Dermed er Burgaard tilbage i rødt og hvidt efter en længere pause på grund af skader og træthed.

Kampen mod Tyskland spilles i Aarhus torsdag 8. juni, inden truppen efterfølgende rejser på træningslejr på Fuerteventura.

- Anna Sophie Okkels og Sandra Toft har begge lidt problemer, der gør, at de har brug for ro.

- Ud over de to har vi taget den normale stamme, vi har arbejdet meget med samt de fleste af dem, vi også havde med til Golden League, og suppleret op med to af de spillere, der har været med tidligere.

- Både Anne Mette Pedersen og Louise Burgaard kommer tættere og tættere på det niveau, vi har set dem på tidligere, siger landstræneren i en pressemeddelelse.

Da landsholdssamlingen strækker sig over to uger, har landstræneren besluttet at tage en trup på 22 spillere med.

- Vi kan bruge både kampen mod Tyskland og samlingen som helhed til at få pudset nogle ting af, i forhold til den måde vi gerne vil spille på i både forsvar og angreb.

- På samme måde er der også tid til at gå helt ned i nogle detaljer i spillet, når vi har samlet de fleste af de spillere, vi planlægger med, siger Klavs Bruun Jørgensen.

Landsholdstruppen til den kommende samling 5.-18. juni ser således ud:

Målvogtere:

* Cecilie Greve, Randers HK.

* Mathilde Juncker, SK Aarhus.

* Althea Reinhardt, Odense Håndbold.

Stregspillere:

* Stine Bodholt Nielsen, Viborg HK.

* Sarah Iversen, Nykøbing Falster Håndboldklub.

* Rikke Iversen, Silkeborg-Voel.

* Kathrine Heindahl, Randers HK.

Fløjspillere

* Pauline Bøgelund, TTH Holstebro.

* Lærke Nolsøe Pedersen, Nykøbing Falster Håndboldklub.

* Trine Østergaard, FCM Håndbold.

* Anne Mette Pedersen, København Håndbold.

* Maria Fisker, Randers HK.

* Fie Woller, Bietigheim.

Bagspillere:

* Mette Tranborg, SK Aarhus.

* Mia Rej, København Håndbold.

* Louise Burgaard, FCM.

* Stine Jørgensen, FCM.

* Annette Jensen, TTH Holstebro.

* Anne Mette Hansen, København Håndbold.

* Line Haugsted, Viborg HK

* Mie Højlund, Randers HK

* Lotte Grigel, Rostov-Don