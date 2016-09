Klavs Bruun udpeger Stine Jørgensen som ny anfører

Til at stå i spidsen for denne gruppe, har landstræneren udpeget Stine Jørgensen som ny anfører, forklarer han i en pressemeddelelse fra Dansk Håndbold Forbund (DHF).

Efter godt et år i landstrænersædet har Klavs Bruun Jørgensen taget hul på et nyt kapitel med kvindelandsholdet.

- Stine har vist gennem et stykke tid, at hun besidder lederevner - herunder at hun ikke er bange for at tage ansvar.

- Hun kommunikerer godt og er ikke bleg for at sige sin mening til medspillerne, hvilket er vigtigt i forhold til anførerrollen.

- Samtidig er hun vellidt og har en stærk position i truppen, begrunder landstræneren valget af ny anfører.

Dermed er det ikke længere Line Jørgensen, som er anfører på landsholdet.

Stine Jørgensen påtager sig første gang den officielle anførerrolle ved Golden League-turneringen i Jylland i oktober.

- Jeg er meget glad og beæret over at blive udnævnt til anfører. Det kommer dog ikke til at ændre det store i forhold til min rolle på holdet.

- Det har altid været naturligt for mig at byde ind i begge ender af banen, og jeg trives med at gå forrest og tage ansvar både på og uden for håndboldbanen, siger den nyudnævnte anfører.

Stine Jørgensen har spillet 95 landskampe og scoret 264 mål for Danmark. Tidligere i år blev hun kåret som årets kvindelige landsholdsspiller.

Hun debuterede i september 2010 mod Tyrkiet og har været med ved tre VM-slutrunder og to EM-slutrunder fra 2011 til 2015.