Klavs Bruun: Klubskifter giver dynamik i truppen

Klavs Bruun Jørgensen fortæller i en pressemeddelelse, at sommerens klubskifter muligvis kan gavne holdet.

- Jeg glæder mig til at se spillerne an efter sommerens mange klubskifter. De nye konstellationer og input, pigerne får ude i klubberne, giver forhåbentlig en masse dynamik i truppen, siger Klavs Bruun.

Landstræneren kræver sejre både hjemme mod Slovenien og ude mod Island.

- Nu står vi over for to voldsomt vigtige opgør. Derfor er det også glædeligt, at stort set alle vores spillere er klar til kamp, og ambitionen er, at vi står med fire point, når samlingen er overstået, siger han.

Efter kampen mod Slovenien i Farum 27. september rejser landsholdet nordpå til opgøret mod Island i Reykjavík 1. oktober.

Landsholdstruppen, der samles 25. september før de to EM-kvalifikationskampe, ser således ud:

Målvogtere: Sandra Toft, Althea Reinhardt.

Stregspillere: Sarah Iversen, Kathrine Heindahl, Stine Bodholt.

Fløjspillere: Pauline Bøgelund, Maria Fisker, Fie Woller, Trine Østergaard.

Bagspillere: Anne Mette Hansen, Lotte Grigel, Mette Tranborg, Line Jørgensen, Louise Burgaard, Stine Jørgensen, Annette Jensen, Line Haugsted.