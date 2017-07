Klatrekongen Barguil vinder Tourens sidste bjergetape

Chris Froome (Sky) er storfavorit til at genvinde Tour de France, og Warren Barguil (Sunweb) er løbets ubestridte bjergkonge.

Romain Bardet (AG2R) gjorde ellers et behjertet forsøg på den sidste stigning, Col d'Izoard, da han satte hele sit hold frem for at skrue farten i vejret i favoritgruppen.

Men da Bardets folk havde brugt de sidste kræfter i det morderiske tempo, kunne franskmanden konstatere, at Froome stadig havde tre mand tilbage.

I det lys var det faktisk en flot præstation, at Bardet formåede at holde trit med manden i den gule trøje og endda tage tredjepladsen ved at vinde favoritternes spurt.

Det indbragte ham fire bonussekunder, der reducerer afstanden op til Froome i klassementet til 23 sekunder.

Det er dog næppe nok, fordi Froome efter alt at dømme vil være bedre på lørdagens enkeltstart.

Med mindre Bardet lykkes med et overraskelsesangreb på den lidt bløde mellemetape fredag, skal den franske hjemmebanehelt primært koncentrere sig om at fastholde sin podieplads i den afgørende tidskørsel.

Den slags bekymringer har hans landsmand Warren Barguil til gengæld ikke i et løb, der har udviklet sig til lidt af et triumftog for ham og hans hold.

Med et perfekt timet fremstød på Col d'Izoard overhalede Barguil colombianeren Darwin Atapuma (UAE Emirates) kort før mål og sikrede sig sin anden etapesejr i årets Tour.

Dermed er Sunweb oppe på hele fire etapesejre, ligesom holdet sikrer sig bjergtrøjen og pointtrøjen, hvis man undgår uheld på de sidste etaper.

Fredagens etape byder ikke på de store forhindringer, men er Tourens længste med sine 222,5 kilometer.