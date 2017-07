Kjeldsen tæt på hole-in-one i god British Open-finale

På banens 12. hul sendte Kjeldsen et forrygende slag afsted, der landede på greenen og trillede tæt forbi hullet. Han måtte derfor tage til takke med en birdie på par 3-hullet. I alt blev det til fire birdies for den 42-årige dansker.

Den danske golfspiller Søren Kjeldsen var blot få centimeter fra at lave et hole-in-one, da han søndag gik sin sidste runde ved British Open.

Dem kombinerede han med to bogeys, og han endte dermed dagen i to slag under par og en samlet score på to slag over par.

Søndag middag - inden de førende spillere var gået i gang med sidste runde - rakte det til en foreløbig 41.-plads ved den prestigefyldte majorturnering.

Thorbjørn Olesen gik søndagens afgørende runde i banens par på 70.

Han får dermed lidt oprejsning efter lørdagens runde, hvor han gik banen i fire slag over par. 27-årige Olesen ender med en samlet score på seks slag over par og en midlertidig 64.-plads ved British Open.

Turneringens førende spiller, Jordan Spieth, er tidligt søndag eftermiddag endnu ikke gået ud på sin sidste runde. Han fører turneringen med hele 11 slag under par.