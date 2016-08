Kjeldsen sluttede af med maner: Høj kvalitet i dag

Golfspilleren Søren Kjeldsen leverede en stærk præstation på en regnvåd sidstedag af European Tour-turneringen Made in Denmark, hvor han gik fem slag under par.

- Jeg synes, jeg spillede godt i dag. Kvaliteten var rigtig høj. Der er selvfølgelig altid nogle småting på en runde. Jeg synes, jeg slog nogle gode slag, og det var høj kvalitet. Det var fedt efter i går, siger Søren Kjeldsen.

Kjeldsen sluttede dagen fem slag under par, og det bragte ham samlet ti slag under. Det ser han som et godt resultat.

- Jeg synes, det er godt. Det er meget bedre end de tre seneste turneringer, jeg har spillet. Der er selvfølgelig altid nogle ting, man måske kunne have gjort bedre, når man kigger tilbage.

- Kvaliteten har været høj i den her uge, og efter de tre uger, jeg har haft, er jeg super glad for det. Det giver noget motivation og energi til at komme hjem og træne og så spille godt i efteråret, siger Søren Kjeldsen.

Finalerunden måtte undervejs afbrydes på grund af det dårlige vejr. Og Kjeldsen er ikke meget for at blive afbrudt midt i en runde.

- Jeg kunne godt mærke, at energien og alt det, som man starter med hver eneste dag, er svær at få gang i efter at have siddet stille i tre timer, siger Søren Kjeldsen, der dog fik lagt en god plan med sin coach.

Søren Kjeldsen var før turneringen i spil til et wild card til Ryder Cup, men han tør ikke gisne om sine chancer.

- Jeg spekulerer ikke så meget over det. Jeg er afhængig af, at Darren (Clarke, europæisk Ryder Cup-kaptajn, red.) synes, jeg skal på det hold. Så må vi se på det. Jeg har ikke noget at skulle have sagt.

- Jeg har spillet så godt, jeg kunne, de sidste 12 måneder. Vi må se, hvad han synes, siger Søren Kjeldsen.

Den 41-årige nordjyde hentede en samlet ottendeplads i turneringen med sit resultat 10 slag under par.