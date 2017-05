Kjeldsen og Bjørn slipper videre i PGA Championship

Bedst placerede dansker i turneringen er Søren Kjeldsen på en delt 19.-plads i to slag under banens par.

Kjeldsen gik sin anden runde i et slag under par, som tilfældet også var for danskeren i første runde.

Turneringen føres inden weekenden af italienske Francesco Molinari i syv slag under.

Søren Kjeldsen leverede tre bogeys fredag, men de blev så opvejet af fire birdies.

Også Thomas Bjørn spiller med i weekenden, efter at han indtager en delt 52.-plads i to slag over.

Thomas Bjørn leverede en anden runde i et slag under med tre birdies og to bogeys, men han havde et efterslæb fra sin første runde, som blev gået i tre slag over.

Lasse Jensen, Thorbjørn Olesen og Lucas Bjerregaard måtte alle sige farvel til turneringen fredag.

Olesen fik spillet sig op med en anden runde i to slag under, men det var ikke nok, da han i første runde leverede hele seks slag over.

For Lucas Bjerregaard endte fredagen helt skidt med syv bogeys, to dobbeltbogeys og blot en enkelt birdie, der gav en dag i ti slag over og samlet 11 slag over i den tunge ende som delt nummer 139.