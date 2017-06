Kjeldsen leverer rædselsrunde på finaledag i Ohio

Det rakte kun til en placering som nummer 71 i turneringen.

Kjeldsen havde ellers lørdag leveret sin hidtil bedste runde i turneringen med en runde i 71 slag - et slag under banens par.

Kjeldsen kunne dog ikke holde koncentrationen under søndagens runde.

Det kunne til gengæld amerikaneren Jason Dufner, der efter afbrydelse af spillet på grund af vejret gik på banen og sænkede et putt på ti meter og sikrede sig sejren.

Puttet var det længste, som Dufner havde sænket i hele turneringen, og det sikrede ham en runde i 68 slag. Dermed sluttede han i 13 slag under par i turneringen.

Det var tre slag bedre end landsmanden Rickie Fowler og inderen Anirban Lahiri, der delte andenpladsen.

Jason Dufner er den første spiller, der er født og opvokset i den amerikanske delstat Ohio, som vinder den prestigefyldte turnering.

Sejren kom i hus efter en skidt tredje runde i 77 slag for Dufner. Men et meriterende comeback under søndagens runde banede vejen for en sikker sejr for hjemmebanefavoritten.

Sejren i Memorial Tournament er 40-årige Jason Dufners fjerde på PGA-touren.