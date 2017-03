Kjeldsen laver otte bogeys i mexicansk rædselsrunde

Olesen er på en delt 47.-plads i to slag over par, mens Kjeldsen satte fire slag over styr og er nede som nummer 61.

Danskerne kan så trøste sig med, at den dårligste halvdel ikke som normalt bliver sorteret fra inden weekendens finalerunder.

Blandt feltets kun 75 spillere er stort set hele verdenseliten, og den mangedobbelte majorvinder Phil Mickelson er en af seks spillere på førstepladsen i fire slag under par.

Thorbjørn Olesen kom igennem de første ni huller i par, men på de afsluttende ni lavede han tre bogeys, mens det kun blev til en enkelt birdie.

Kjeldsen derimod gik fra optur til nedtur. Efter de to første huller var han to slag under par, men den strålende start blev efterfulgt af fire bogeys i træk. Det blev til i alt otte bogeys og fire birdies for Kjeldsen.