Kjeldsen langt fra de forreste efter ny stabil runde i Ohio

Kjeldsen leverede en runde uden de store udsving, da han på runden lavede tre birdies og to bogeys.

Søren Kjeldsen spillede sin hidtil bedste runde ved the Memorial Tournament i Ohio, da han gik lørdagens runde i 71 slag, hvilket er et enkelt slag under banens par.

Kjeldsen ligger efter tre runder i par. Det betyder, at han i den samlede stilling er en delt nummer 47.

Turneringen føres af amerikanske Daniel Summerhays. Han ligger i 13 slag under par med tre slag ned til Matt Kuchar som nærmeste forfølger.

Inden lørdagens runde var Jason Dufner suverænt i front. Efter to runder i 65 slag havde han tangeret banerekorden for bedste score efter to runder.

Men lørdag blev en sort dag for amerikaneren, der gik runden i fem slag over par. Han ligger nu samlet på en delt tredjeplads i ni slag under par.

Turneringen i Ohio bliver af mange spillere brugt som opvarmning til U.S. Open, der spilles fra 15. juni.

Den turnering har golfstjernen Phil Mickelson overraskende meldt afbud til. Mickelson har en datter, der gør sin uddannelse færdig samme dag, som U.S. Open begynder, og det har han valgt at prioritere, siger han.

- Det er den turnering, som jeg allerhelst vil vinde. Men når du ser tilbage på dit liv, så er der begivenheder, hvor du gerne vil være til stede, og det glæder jeg mig til, siger Mickelson til Pgatour.com.