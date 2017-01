Kjeldsen kikser cuttet i Californien

Efter en skuffende runde i tre slag over par var Søren Kjeldsen ikke i nærheden af at ryge med i søndagens afgørende runde ved Career Builder Challenge i Californien.

Specielt rundens sidste huller blev en dyr affære for Kjeldsen. På 17. hul lavede den rutinerede dansker en tredobbelt bogey, ligesom han på 13. hul lavede en dobbelt bogey.

Kjeldsen gik turneringens første to runde i to slag under par, men med runden lørdag endte han i tre slag over par.

Kjeldsen ender dermed som en delt nummer 123 i turneringen.

Når turneringens stærkeste spillere slår ud søndag, så er det med en velspillende canadier i førerbolden. Efter en vanvittig tredje runde har Adam Hadwin lagt sig alene i spidsen.

Han gik lørdagens runde i 59 slag. Det var 13 slag under par, efter at han præsterede uhørte 13 birdies i løbet af lørdagen.

Han ligger nu samlet 17 slag under par efter at have gået de to første runder i noget mere jævne scorer på 69 og 71 slag.

Dominic Bozzeli er nærmeste forfølger et slag efter med samlet 16 under par. Fire spillere deler tredjepladsen i 15 under.

Turneringen i Californien spilles efter en lidt uvant struktur.

De første tre runder golf har spillerne slået ud på tre forskellige baner. Derfor er cutgrænsen først bestemt efter 54 spillede huller og ikke efter de sædvanlige 36 huller.