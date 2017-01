Kjeldsen falder tilbage på Hawaii og misser cuttet

Efter en runde i 73 slag - tre slag over par - kunne han vinke farvel til weekendens to finalerunder ved sin første turnering i år.

Søren Kjeldsen var meget godt med efter fredagens første ni huller, som bød på to birdies og en enkelt bogie.

Men de sidste ni huller blev dyre for nordjyske Kjeldsen, der her måtte notere fem bogeys og en enkelt birdie på scorekortet. Efter de to runder sluttede Kjeldsen som en delt nummer 98 et slag under banens par.

I spidsen af turneringen ligger stadig den 23-årige amerikaner Justin Thomas. Første runde gik han i utrolige 59 slag - 11 slag under banens par - og fredag fulgte han op med en runde i 64 slag, seks under banens par.

Han fører dermed samlet med en score på 17 slag under par og har fem slag ned til Gary Woodland, der er 12 under par og yderligere to slag ned til Hudson Swafford, Justin Rose og Zach Johnson på tredjepladsen - alle med ti under par.

Justin Thomas, der er verdensranglistens nummer 12, har fået en forrygende start på sæsonen. Ved årets første turnering, der blev spillet på Maui, vandt han turneringen i suveræn stil og lå i spidsen fra start til slut.