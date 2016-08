Den danske golfspiller Søren Kjeldsen var skarp under svære forhold. Han gik anden runde af Made in Denmark fire slag under par.

Kjeldsen er med helt fremme: Det var en super runde

Søren Kjeldsen havde en god anden runde og melder for alvor ind i topstriden i Made in Denmark.

Men det rørte ikke hjemmebanefavoritten Søren Kjeldsen. Den danske golfstjerne gik anden runde fire slag under par og er godt tilfreds med fredagens indsats.

Solen var gemt væk bag tunge skyer, og der var skruet gevaldigt op for blæsten på andendagen af European Tour-turneringen Made in Denmark.

- Det var en super runde. Det var egentlig meget som runden i går, men jeg formåede at slutte den godt af.

- Forholdene var meget sværere i dag, så jeg føler, jeg scorer meget bedre end i går. Jeg var glad for, at jeg var tålmodig.

- Jeg var i par efter 11 huller, hvor der ikke var sket noget. Så fik jeg lige en bonus i løbet af fire huller, hvor jeg gik fire under. Alt i alt en super dag, siger Søren Kjeldsen.

Vinden spillede en stor rolle, men det så Kjeldsen kun som en fordel.

- Det blæste rigtig meget. Der gik ikke ret mange huller, før det begyndte at blæse meget. Men jeg elsker at spille i vind. Jo mere det blæser, jo bedre er det for mig.

- Man skal virkelig kontrollere flugten og kurven på bolden. Det er den måde, jeg elsker at spille på, siger Søren Kjeldsen.

Han er syv slag under par efter to runder, men han kan ikke bryste sig af at være eneste dansker med den score.

Landsmanden Jeff Winther var nemlig godt spillende igen, og han ligger ligesom Kjeldsen på en delt sjetteplads klokken 14 efter en stærk runde.

- Det er gået fantastisk. Jeg har spillet rigtig, rigtig godt. Jeg har ramt sindssygt mange fairways og føler mig virkelig stabil fra tee (startslaget, red.), siger Jeff Winther.

Han slår dog koldt vand i blodet før de sidste to runder i weekenden.

- Alle har muligheder for alt. Det kommer også an på vejret. Hvis det bliver lige så blæsende i weekenden, kan alt ske, siger han.