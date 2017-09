Kjær vil vippe Polen af pinden i kamp om VM-billet

Det kræver dog, at Polen på førstepladsen snubler i en af de to sidste gruppekampe, mens danskerne formentlig skal gøre rent bord med sejre over Montenegro og Rumænien i oktober.

Efter tre sejre i træk i VM-kvalifikationen over Kasakhstan, Polen og Armenien er Danmark pludselig ikke langt fra førstepladsen og en direkte billet til slutrunden i Rusland næste sommer.

Simon Kjær vil jagte den mulighed, så længe den eksisterer. Og som minimum skal andenpladsen sikres foran Montenegro.

Før vil landsholdsanføreren i lighed med landstræner Åge Hareide ikke kalde det et gennembrud.

- Det bliver jo først et gennembrud, når vi enten kommer i playoff eller direkte til VM som etter. Nu skal vi presse på for at holde så meget pres på Polen som overhovedet muligt, siger Kjær.

- Som udgangspunkt er det i vores egne hænder nu i forhold til playoff-pladsen.

- Vi er i gang med at skabe en identitet på landsholdet, og sejre avler sejre. Det skal vi blive ved med at bygge videre på, siger han.

Danmark og Montenegro er begge tre point efter Polen, og polakkerne kan ifølge Sevilla-spilleren godt hentes.

- Jeg er rigtig fortrøstningsfuld omkring dette hold. Det ser fint ud. Men det kræver, at vi leverer i næste måned, siger Simon Kjær.

Ikke siden EM i 2012 har Danmark været med til en slutrunde. Dengang spillede danskerne flot fodbold og vandt nogle store sejre i kvalifikationen i efteråret 2011.

Det samme kan ifølge Kjær ske igen.

- I 2011 var vi et andet sted, og der kom vi til slutrunden. Nu har vi forberedt, at vi kan spille os i playoff eller direkte videre til VM, hvis alt flasker sig for os.

- Man kan sige, at forarbejdet er gjort, men vi skal stadigvæk levere, når det kommer til stykket, siger han.

Uanset hvad har de seneste sejre - 4-0 hjemme over Polen i fredags samt 4-1 ude over Armenien i mandags - bekræftet Kjær i, at potentialet er stort på det danske fodboldlandshold.

- Vi er lidt mere afslappede. Vi er blevet bekræftet i den mavefornemmelse og tro, vi har gået med hele tiden. To sejre luner meget. Absolut.

- Men vi er også godt klar over, at træerne ikke vokser ind i himlen. Vi skal også levere i den næste samling, påpeger stopperen.