Kittel vinder massespurt på 2. etape af Tour de France

Her udmanøvrerede han hele koblet af konkurrenter, anført af Arnaud Démare (FDJ), André Greipel (Lotto Soudal) og Mark Cavendish (Dimension Data), der måtte se sig henvist til de næste pladser.

Således sluttede 2. etape med et forventet resultat efter et lige så forventet forløb, hvor et udbrud fik lov at komme tidligt afsted.

Med Taylor Phinney (Cannondale) som trækdyr holdt en kvartet et forspring til feltet i næsten 200 kilometer, indtil udbruddet blev reduceret til to ryttere på de sidste kilometer.

En overgang så det ud til, at Phinney sammen med Yoann Offredo (Wanty) kunne tage fusen på hovedfeltet, men på den to kilometer lange opløbsstrækning var der ingen steder at gemme sig.

Med knap en kilometer tilbage var det slut for den slukørede og udmattede duo, der overlod scenen til sprinterne.

Etapen, der var 203,5 kilometer lang og gik fra Düsseldorf i Tyskland til Liège i Belgien, blev forinden ramt af et massestyrt, der sendte Chris Froome og det meste af Sky-holdet i asfalten.

Favoritten Froome måtte efterfølgende lade sig falde tilbage og få en ny cykel, men han blev hurtigt trukket op til feltet igen blandt andet med luksushjælp fra den tidligere verdensmester Michal Kwiatkowski (Sky).

Geraint Thomas (Sky) beholder den gule førertrøje, mens Kittel overtager den grønne pointtrøje.

Sejren indbragte også tyskeren ti bonussekunder, der sender ham helt frem på tredjepladsen i det samlede klassement.

De danske ryttere Jakob Fuglsang (Astana), holdkammeraten Michael Valgren samt Lars Bak (Lotto-Soudal) var alle med hovedfeltet hjem og blev noteret for samme tid som vinderen.