Kittel triumferer i målfotodrama på sløj Tour-etape

Efter 213,5 kilometer fra Troyes til Nuits-Saint-Georges var det millimeter, der afgjorde, at det var Kittel og ikke Boasson Hagen, der skulle hyldes med blomster og kindkys på podiet.

Der måtte målfoto til for at udpege vinderen, og selv her var det svært at afgøre, hvem af de to der var kommet først over målstregen. Men efter nogle nervepirrende sekunder gik etapesejren altså til Kittel.

Etapen blev næsten en tro kopi af torsdagens 6. etape, hvor et udbrud kom afsted fra begyndelsen for som forventet at blive indhentet af feltet få kilometer fra mål.

På fredagens etape var det fire ryttere, der stak af fra etapens første kilometer. Men kvartetten fik aldrig lov at få et forspring, der indikerede, at udbruddet kunne holde hele vejen til målstregen.

Alt gik da også, som det plejer: Feltet opslugte den sidste lykkeridder, da der resterede seks kilometer af den flade og ukomplicerede etape.

Herfra blev det ren tempokørsel på en vej, der var snorlige de sidste fem kilometer.

Boasson Hagan lignede en vinder, men igen fik Kittel lige akkurat timet sin afslutning, så han tog sejren på de sidste millimeter.

Ud over den usædvanlig tætte afslutning var det bemærkelsesværdigt, at André Greipel (Lotto Soudal) endte nede på niendepladsen, mens Arnaud Démare (FDJ) klarede sig endnu dårligere som nummer 11.

Den placering kostede franskmanden den grønne pointtrøje, som kommer til at sidde på Kittel, når feltet lørdag kører den første af weekendens to bjergetaper.