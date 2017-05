Kittel tager karrieresejr nummer 80 i Californien

Det var Kittels første sejr i løbet i sin anden start, og samtidig rundede han 80 sejre i karrieren.

- Jeg er virkelig glad for, at jeg endelig kunne vinde et løb her i Californien, siger Quick-Step-sprinteren ifølge AFP.

- Mit hold lavede et fantastisk arbejde. Vi havde en god plan og leverede et godt stykke arbejde med at bringe mig frem til afslutningen.

Den italienske Sky-sprinter Elia Viviani blev nummer tre på etapen.

Med sejren er Marcel Kittel også i førertrøjen, men den holder han næppe efter 2. etape.

Her skal rytterne forcere seks kategoriserede stigninger, hvoraf den ene er uden for kategori. Det er på ingen måde terræn for den tunge tysker og de øvrige sprintere.

Løbet slutter lørdag med 7. etape til Pasadena.