Kittel i den grønne trøje udgår af Touren

Spændingen om at vinde den grønne pointtrøje er blevet meget mindre inden afslutningen på Tour de France.

Dermed står Michael Matthews (Sunweb) til at overtage trøjen, inden de sidste fire etaper.

Matthews har et såpas stort forspring ned til André Greipel (Lotto-Soudal) i pointkonkurrencen, at trøjen kun kan tages fra Matthews, hvis han også udgår.

Marcel Kittel har med fem etapesejre sat sit store præg på sprinteretaperne i årets Tour, men tyskeren stod af cyklen, da han nåede toppen af Col de la Croix de Fer på onsdagens bjergetape.

Tidligere på 17. etape slog Kittel sig, da han var en tur i asfalten. Han satte sig op på cyklen igen iført en forbinding på højre albue.

I løbet af årets Tour har Kittel også gjort sig bemærket ved at sætte tysk rekord for flest etapesejre. Med 14 i alt i karrieren har han overgået Erik Zabel.

Både da Kittel var tæt på rekorden, tangerede den og slog den, blev han spurgt til, hvad det betød. Men som en ægte østtysker slog han ikke ud med armene. Svaret lød, med få afvigelser, således hver gang:

- Jeg er stolt af hver eneste sejr, men jeg kører ikke for at slå rekorder, men fordi jeg elsker at cykle, sagde han.

Kærligheden til cykelsporten alene var dog ikke nok til at få ham hele vejen til Paris. Det er anden gang ud af fem forsøg, at Kittel må udgå under Tour de France.