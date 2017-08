Kinesisk projekt skal genrejse AC Milan

Listen over spillere, som Milan har hentet i sommerens transfervindue, er svær at nedfælde på papir uden at få skrivekrampe.

Siden de nye kinesiske ejere købte klubben af Silvio Berlusconi i april, har Milano-klubben kastet penge efter et hav af profiler fra ind- og udland.

Leonardo Bonucci, André Silva, Ricardo Rodriguez, Hakan Çalhanoglu og mange flere.

Den nye strategi er opsigtsvækkende, men ikke fuldstændig fremmed for Milans fans, påpeger Asker Hedegaard Boye, idéhistoriker og fodboldforfatter.

- Milans fans har været vant til det i modsætning til andre klubber. Da Berlusconi gik ind i klubben i 1986, gjorde han det på samme måde for fuldt tryk. De har været vant til at være et købehold, siger han.

Også ærkerivalen Inter er kommet på kinesiske hænder. Og flere andre storklubber i Europa er på samme måde blevet købt af udlændinge.

- De er overvejende blevet modtaget meget positivt i Milan. I Inter har der været større skepsis.

- Men der er så stor tørst efter at rejse sig igen, at man er villig til at tage hvem som helst, siger Asker Hedegaard Boye.

Tanken om Milan under kinesisk ejerskab huede dog ikke alle før købet.

Klublegenden Marco van Basten beskrev tidligere på året et kinesisk projekt som "svært at sluge".

Den tidligere landsholdsforsvarer Martin Laursen spillede i Milan fra 2001 til 2004. En tid, hvor koryfæer som Paolo Maldini og Gennaro Gattuso var at finde i klubben.

- Der var en fast grundstamme af nogle rigtige Milan-folk. Det betød noget helt ind i hjertet at gøre det godt. Både uden for banen og inden for stregerne. Det er der ikke mere, siger han.

Laursen har svært ved at forestille sig, at klubben kan få genskabt den kultur og storhedstid, som herskede på daværende tidspunkt.

Men han ser positivt på, at der nu postes penge i klubben.

- Det virker, som om der er ved at komme gode spillere til. Men kulturbærerne er der jo ikke. Det skal bygges op, lyder det fra Laursen.

Hos Milan Support Danmark, klubbens danske fanklub, er optimismen væsentligt større i dag end i april, da kinesernes køb blev offentliggjort.

Det fortæller Sebastian Würtz Bonde, der er en af fansidens redaktører.

- Til at starte med var jeg meget skeptisk over, at det skulle være kinesere. Men hvis det er det, der skal til, for at Milan kan komme tilbage, hvor klubben hører hjemme, må det være sådan, siger han.

Milans kamp mod Crotone går i gang søndag klokken 20.45.