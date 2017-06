Kineser overtager Parma og udnævner Crespo til toppost

Klubben tilføjer, at den tidligere argentinske angriber Hernan Crespo bliver vicepræsident i klubben.

En kinesiske forretningsmand er klar til at opkøbe 60 procent af aktierne i den italienske fodboldklub Parma, der netop er rykket op i Serie B.

Hernan Crespo spillede i klubben i perioden 1996-2000 og vendte tilbage i 2010 for at slutte sin aktive karriere.

Parma, der to gange vandt Uefa Cuppen i 1990'erne, blev erklæret konkurs for to sæsoner siden.

Klubben blev dermed sendt ned i den fjerdebedste række, men er rykket op i de to seneste sæsoner.

Den kinesiske investor Jiang Linzhang ejer allerede den spanske klub Granada og fem procent af aktierne i NBA-holdet Minnesota Timberwolves.

- Jeg tror på, at denne nye partner, der er omgivet af folk, som elsker Parma, heriblandt Hernan (Crespo, red.), og støttet af den nuværende ledelse, kan bane vejen for hidtil uset vækst for vores klub, siger Parmas direktør, Marco Ferrari.

- Det er godt at være knyttet til fortidens værdier, men i en verden i forandring skal man aldrig være bange for nye ting, tilføjer direktøren.

Han oplyser i øvrigt, at handlen vil blive underskrevet tidligt i næste måned.

Parma rykkede op i Serie B sidste lørdag, da holdet slog Alessandria 2-0 i finalen af slutspillet.

Parma havde sin storhedstid mellem 1992 og 2002.

I den periode kunne klubbens spillere løfte UEFA Cup-trofæet to gange - i 1995 og i 1999.

Desuden vandt klubben tre pokaltitler og Pokalvindernes Europa Cup i 1993.