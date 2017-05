Kim Andersen kalder dansker fremragende efter Giro-nedtur

Desværre for Trek tabte Stuyven spurten til BMC-schweizeren Silvan Dillier.

Med den styrke, som den 21-årige danske Giro-debutant viste torsdag, håber sportsdirektøren, at han kan få chancen på egen hånd - senere i løbet.

- Han har gjort et stort stykke arbejde. Jeg er glad for, at jeg fik ham med. Jeg håber, at der kommer flere dage, hvor han kan prøve alene, siger Andersen.

Alt forløb ellers efter Treks plan. Kim Andersen endte med at have to ryttere med i et udbrud, der med 10 kilometer til mål så ud til at kunne køre om sejren.

Sådan gik det også. Men for at være helt sikker på at Trek og Stuyven skulle vinde, fik Pedersen besked på at køre sig helt ud - og det kostede.

Danskeren måtte slippe de fire andre udbrydere med 6,5 kilometer til mål.

- Det hele var planlagt. Det var også planlagt, at vi skulle vinde. Men sådan gik det så ikke, konstaterer Kim Andersen.

Han kalder det en "stor skuffelse".

Den danske Trek-chef var ikke i tvivl om, at Pedersen skulle ofre sig for den hurtige belgier.

- Vi kørte for Jasper. Vi havde regnet med, at han ville vinde. Jeg var så sikker på Jasper, og han har normalt en god spurt, siger Kim Andersen.

I spurten blandt de tre sidste tilbage i udbruddet måtte Stuyven se sig slået af BMC-schweizeren Silvan Dillier, som tog sin første Giro-etapesejr nogensinde.