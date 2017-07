Kildemand når semifinalen i sæsonens største grandprix

Her valgte Kildemand at starte på bane to, der havde været den næstbedste startposition gennem de indledende heat.

Det gav dog ikke held i semifinalen, hvor Kildemand blev klemt i starten og endte sidst, så han ikke kom i finalen foran de mange tilskuere i sæsonens i manges øjne største grandprix.

Det var anden gang i sæsonen, han nåede en semifinale.

Allerede fra første heat fornemmede man, at fynboen var opsat på at vise sig frem og revanchere et skuffende resultat fra hjemmebanegrandprixet i Horsens i juni.

Kildemand var ihærdig, da han stod bag snoren i første heat. Danskeren fik en advarsel for tyvstart, men i andet forsøg kom de fire kørere afsted. Kildemand fik et enkelt point ud af anstrengelserne.

Niels-Kristian Iversen førte i sine to første heat, men begge gange blev han overhalet og henvist til andenpladsen.

Det skulle vise sig at blive dyrt. For da han i heat 11 blev sidst - og Peter Kildemand vandt - lå Iversen ikke længere til en semifinaleplads og var nu dårligst af de to danskere.

Siden fulgte endnu et pointløst heat for Iversen, og så var han reelt uden mulighed for at komme i semifinalen inden sit sidste heat, som han endte med at vinde.

Kildemand havde derimod muligheden, og den udnyttede han. I sit sidste indledende heat var han igen først over målstregen, selv om han undervejs var ude at kysse banden og kun akkurat undgik et styrt.

Semifinalen blev dog endestationen for Kildemand.

I den efterfølgende finale vandt Maciej Janowski, da polakken efter en god start moste sig ind foran australieren Jason Doyle og landsmanden Bartosz Zmarzlik.