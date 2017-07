Kildemand er på rette vej: Mit bedste grandprix i år

Den danske speedwaykører Peter Kildemand nåede for anden gang i sæsonen frem til en semifinale ved et VM-grandprix, da han lørdag aften kørte under stor bevågenhed på Millennium Stadium i Cardiff.

Fynboen glæder sig over, at speedwaylykken ser ud til at være vendt, inden han i august skal køre kvalifikationsfinale om en fast plads i næste års VM-serie - sæsonens vigtigste løb for Kildemand.