Kevin Magnussen starter som nummer 17 i Singapore

Danskeren kæmper hårdt for at bevare sit sæde i Renault-raceren til næste sæson, og forhåbningen var, at Magnussen ville slippe videre til Q2, men det lykkedes akkurat for Marcus Ericsson (Sauber) at klemme sig foran danskeren.

Danskerens holdkammerat Jolyon Palmer formåede heller ikke at nå videre til anden kvalifikationsrunde, og han starter to pladser bag Magnussen som nummer 19, når det går løs søndag.

Kevin Magnussens tid lød på 1 minut og 46, 825 sekunder, og han var 0,135 sekund hurtigere end Palmer.

Begge Renault-kørere havde opdaterede motorer ved både lørdagens træning og kvalifikation, men det var altså ikke nok til at sende dem videre i kvalifikationen.

Nico Rosberg (Mercedes) kørte i bedste tid, og tyskeren starter dermed i pole position søndag foran Daniel Ricciardo (Red Bull), mens Lewis Hamilton (Mercedes) lavede en fejl på sidste omgang, der henviste verdensmesteren til at starte som nummer tre.

Trods udfordringer med at finde farten i Singapore, så fører Lewis Hamilton i den samlede stilling med 250 point. Der er dog ikke langt ned til holdkammeraten Nico Rosberg, som er lige i hælene med 248 point, inden det går løs søndag i Singapore.

I den samlede stilling ligger Kevin Magnussen nummer 16 med seks point.