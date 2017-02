Kevin Magnussen har overstået de to første testdage i Barcelona, og nu tager holdkammeraten Romain Grosjean over. I næste uge vender danskeren tilbage i sædet.

Kevin Magnussen kører længst af alle i Formel 1-test

Tirsdagens hurtigste mand, Ferraris Kimi Räikkönen, var tættest på at matche danskeren med 108 omgange.

Modsat de øvrige hold splitter Mercedes testdagene i Barcelona op i to, så Lewis Hamilton og Valtteri Bottas kører en halv dag hver. Tilsammen fik de to Mercedes-kørere tilbagelagt 168 omgange - eller 780 kilometer.

Med tirsdagens indsats ydede Kevin Magnussen dermed et godt bidrag til Haas-holdets analysebank.

I forbindelse med testen i Barcelona har Formel 1-holdene typisk et stort fokus på at køre så mange kilometer som muligt for at lære bilerne godt at kende forud for den forestående sæson.

Magnussen endte med at være fjerdehurtigste mand af de 11 kørere, der tirsdag testkørte bilerne på Circuit Catalunya.

Tiden på 1 minut og 22,204 sekunder satte han sidst på eftermiddagen efter en længere pause i garagen. Danskeren var blandt andre hurtigere end Valtteri Bottas i Mercedes-bilen.

Hurtigste mand var finske Kimi Räikkönen (Ferrarri) med en tid på 1 minut og 20,96 sekunder. Lewis Hamilton (Mercedes) og Max Verstappen (Red Bull) var også hurtigere end den danske Haas-kører - Verstappen dog blot 0,004 sekund.

Kevin Magnussen overlader nu for en stund rattet i Haas-raceren til holdkammeraten Romain Grosjean, der skal teste bilen onsdag og torsdag. I næste uge fortsætter testdagene på Circuit Catalunya.