Kevin Magnussen har forladt Renault til fordel for Haas, men han mener, at skiftet ikke får indflydelse på hans drøm om at vinde VM-titlen en dag.

Kevin Magnussen: Skiftet til Haas er ikke en omvej

Når han skuer frem mod den kommende Formel 1-sæson og videre derudaf, er hans konklusion klar: Vejen til at kæmpe med om en VM-titel er ikke blevet længere, selv om han har skiftet fabriksholdet Renault ud med privatejede Team Haas.

Tværtimod mener Magnussen.

Han ser gode muligheder for at præstere hos Haas og eventuelt følge med det amerikanske hold mod toppen - eller alternativt ryge videre til et andet hold, der allerede kan kæmpe med om VM-titlen.

- Min kontrakt med Haas er ikke på fem år, og hvem ved, hvad Haas kan gøre.

- Og efter det så er mulighederne ... der er ingen grænser. Der er i virkeligheden op til mig selv. Jeg har ikke sat mig i en situation, hvor det ville tage længere tid. Tværtimod, siger Kevin Magnussen ifølge motorsport.com.

- Jeg kunne være blevet (hos Renault), og forhåbentlig være blevet indtil de vinder VM, men der er ingen garanti for, at de kommer til at vinde VM.

- Jeg tror, det kommer til at tage nogle år, før de vil være i stand til at kæmpe med om det. Så jeg tror ikke, det er længere, siger Kevin Magnussen.

Han er optimistisk omkring Haas' muligheder i 2017.

Spørgsmålet er, om det unge hold kan følge op på den flotte debutsæson i 2016, hvor holdet kørte 29 point ind. Renault med Kevin Magnussen fik otte.

Magnussen begrunder blandt andet sine forhåbninger med, at Haas meget tidligt i den forgangne sæson skiftede fokus til 2017-bilen.

- De har også sagt det i pressen, at de faktisk havde det primære fokus på 2017, selv før deres første race (i 2016), siger Magnussen.

Den 24-årige dansker takkede i forbindelse med skiftet til Haas nej tak til en etårig forlængelse med Renault.

Hans kontrakt med Haas løber i to år.