Ketsjer-sponsor dropper spiller efter Wimbledon-exit

Australieren mistede torsdag sin ketsjer-sponsor, få timer efter at have fået en bøde på 11.600 euro, svarende til 87.000 kroner, for sine udtalelser efter sit nederlag i Wimbledons første runde tirsdag.

24-årige Tomic tabte i tre sæt til tyske Mischa Zverev og udtalte efter nederlaget, at han "kedede sig" undervejs i opgøret og ikke var specielt interesseret i at spille.

Det blev for meget for Head.

- Vi er ekstremt skuffede over udtalelserne, som en af vores atleter Bernard Tomic kom med til Wimbledon.

- Hans meninger reflekterer på ingen måde vores tilgang til tennis, vores passion, professionalisme og respekt for spillet. Derfor har vi besluttet at stoppe samarbejdet med Bernard Tomic, skriver Head på sin hjemmeside.

På sit pressemøde efter kampen indrømmede Tomic også, at han tilkaldte en læge, selv om han intet fejlede. Det var blot for at ødelægge kampens rytme.

Tomic virkede ret ligeglad med tennis efter nederlaget tirsdag.

- Jeg er ligeglad med, om jeg når fjerde runde i US Open eller ryger ud i første runde.

- For mig er alt det samme. Jeg spiller tennis ti år mere, og jeg ved, at efter min karriere behøver jeg ikke at arbejde igen, sagde Tomic ifølge AFP.

Head fastholdt sit sponsorat af Maria Sharapova, da den russiske tennisstjerne fik en dopingkarantæne.