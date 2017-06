Kessler afviser tilbud fra lukrativ bokseturnering

Den 38-årige dansker er blevet tilbudt et wildcard til turneringen, der får deltagelse af 16 boksere og vil have en samlet præmiesum på 50 millioner dollar svarende til 330 millioner kroner.

De mange penge er dog ikke noget, som lokker Kessler, der for nylig har annonceret et comeback efter flere års pause.

- Jeg er stadig i gang med at bygge en grundform op efter fire års pause, og jeg er slet ikke parat til at møde boksere på højeste niveau, siger Mikkel Kessler til Jyllands-Posten.

- Det vil være uansvarligt af mig at gå ind i den turnering, og som jeg hele tiden har sagt: Det er ikke pengene, der er min motivation, fortsætter han.

Bokserens manager Allan Back undrer sig over, at arrangørerne onsdag har annonceret, at Kessler er blevet tilbudt et wildcard. Allerede for tre uger siden takkede bokseren nej til at deltage.

- Vilkårene er gode, og konceptet er godt, men turneringsformatet passer desværre ikke til Mikkel Kesslers nuværende situation, siger Allan Back til Jyllands-Posten.

- Det har vi meddelt Team Sauerland, så jeg stiller mig lidt undrende over for, at wildcardet meldes ud i offentligheden, fortæller manageren.

Kampene i World Boxing Super Series bokses i vægtklasserne cruiservægt og supermellemvægt med otte deltagere i hver.

Turneringen indledes med de første kampe til september, mens der er semifinaler i januar og februar næste år. I maj 2018 er det planen, at finalerne skal bokses.