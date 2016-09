Angelique Kerber er klar til semifinalen i US Open. Her skal hun måske møde Caroline Wozniacki.

Kerber kan blive Wozniackis modstander i semifinale

Verdensranglistens nummer 2, Angelique Kerber, vandt nemlig sin kvartfinale tirsdag aften dansk tid, da hun i to sæt besejrede sidste års US Open-finalist Roberta Vinci fra Italien.

Hvis det natten til onsdag lykkes for den danske tennisstjerne Caroline Wozniacki at spille sig videre til semifinalen i US Open, får danskeren tysk modstand.

Kerber vandt med sætcifrene 7-5, 6-0.

- Det plejer altid at være svært mod Roberta, men jeg er bare lykkelig over, at jeg kunne vinde kampen i to sæt. Jeg er virkelig glad for at være i semifinalen nu, siger Kerber ifølge dpa.

Hvis hun kommer til at møde Caroline Wozniacki i semifinalen, bliver det 13. gang, at de to står over for hinanden.

Syv af de 12 første kampe mellem dem er endt med en tysk sejr. Kerber vandt også det seneste møde mellem dem. Det var i Beijing sidste år.

Caroline Wozniacki skal besejre Anastasija Sevastova fra Letland for at blive klar til mødet med Kerber. Wozniackis kamp begynder klokken 01.00 natten til onsdag.