Kerber cruiser videre i Melbourne

Kerber vandt i to sæt over tjekkiske Kristyna Pliskova i to sikre sæt, 6-0, 6-4.

Også den rutinerede russer Svetlana Kuznetsova er stadig med i turneringen. Hun er seedet som nummer otte i turneringen, men mødte hård modstand allerede i tredje runde.

Her stod hun over for den tidligere verdensetter Jelena Jankovic, der tvang russeren ud i tre sæt. I tre og en halv time skiftedes de to spillere til at føre i en kamp, der var mere spændende end velspillet.

6-4, 5-7, 9-7 lød cifrene på, da de to havde spillet færdigt.

Omvendt er turneringen nu slut for Elina Svitolina, der var seedet som nummer 11 i turneringen. I tre sæt måtte den 22-årige ukrainer give fortabt i kampen mod Anastasia Pavlyuchenkova efter mere end to en halv times tennis.

Pavlyuchenkova og Kuznetsova står nu over for hinanden i et rent russisk opgør.

Danske Caroline Wozniacki skal lørdag morgen i aktion mod britiske Johanna Konta. Begge spillere har fået en flot start på årets turnering, hvor Wozniacki ikke har afgivet et sæt.

Johanna Konta har haft en flot start på året og vandt i sidste uge opvarmningsturneringen i Sydney.