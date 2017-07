Kent Nielsen efter nederlag: Vi spiller for langsomt

OB fik en skidt start på sæsonen, da klubben mandag aften løb ind i et 1-2 nederlag på hjemmebane i Odense. Cheftræner Kent Nielsen var ærgerlig over resultatet.

- Vi spillede for langsomt og for sikkert. Bolden blev afleveret for meget til siden. Vi burde have spillet mere offensivt og forsøgt at presse modstanderen, siger han.