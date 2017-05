Kent Nielsen: Nu skal vi gøre arbejdet færdigt

OB vandt lørdag eftermiddag 3-1 hjemme over Silkeborg i det første af to opgør i playoff-kampene om at komme til at spille i Europa League i næste sæson.

- Vi skal gøre arbejdet færdigt i Silkeborg. Jeg tror, at returopgøret vil byde på mange mål. Vi skal anstrenge os for, at det bliver Silkeborg, der får færrest chancer. Lige nu har vi stor optimisme, og jeg tror, at vi kan køre den hjem.

Returkampen mod Silkeborg på tirsdag er afgørende, men Kent Nielsen vil ikke forsvare sig. OB skal derimod fortsætte deres nuværende spil.

- Med de typer vi har på midtbanen, vil vi ikke forsøge at forsvare den hjem i Silkeborg. Casper Nielsen, Jens Jakob Thomasen og Rasmus Jönsson er alle offensive spillere. De skal bare gøre, som de plejer i returkampen.

Dermed har Kent Nielsen planen klar for returkampen:

- Vi vil fortsætte med at dominere og have boldbesiddelsen mest.

OB's forsvarsstopper Frederik Tingager er enig med Kent Nielsen i, at OB med sejren sikrede sig et godt udgangspunkt:

- Vi tager til Silkeborg med en god energi og disciplin. Jeg tror på, at vi også får scoret et mål der, så vi kan få afgjort opgøret. Vi er dog klar over, at vi ikke skal være selvtilfredse. Vi skal gå ydmygt til opgaven og gøre arbejdet færdigt.