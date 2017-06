Kenneth Zohore sørger for dansk U21-oprejsning

Lørdag vandt danskerne med 4-2 over Tjekkiet takket være en brandkamp af Kenneth Zohore, der lavede to mål og stod for fremragende assist til både Lucas Andersens 1-0-mål og Marcus Ingvartsens 4-2-mål i overtiden.

Havde Danmark ikke fået point, var holdet sluttet som det dårligste af de 12 EM-deltagere. Det så ud til at være en motivationsfaktor for de danske spillere.

På tribunerne var det tydeligt, at stadion i Tychy ligger under en times køretur fra den tjekkiske grænse.

Opbakningen til de tjekkiske spillere var vedvarende i alle 90 minutter, men det kunne ikke hjælpe holdet frem til en semifinalebillet.

Inde på banen foregik første halvleg mere på danske præmisser, end det var tilfældet i holdets to første kampe.

Bolden blev spillet klogt rundt, og det var særligt i de danske omstillinger, at det blev farligt.

To gange førte det til en god Lucas Andersen-mulighed, og da nordjyden efter 23 minutter fik chancen for tredje gang, slog han til.

Kenneth Zohore moste sig forbi den kommende FCK'er Michael Lüftner som et godstog, og inde i feltet spillede Zohore bolden på tværs til Lucas Andersen, der drejede sig fri og sendte bolden i mål.

Det var danskernes første mål i turneringen, og med undtagelse af målmand Jeppe Højbjerg stormede alle danske spillere frem i en jubelklynge.

Kampens første føring blev kort, for allerede fire minutter senere var der udlignet.

Efter lidt passivt dansk forsvarsspil endte bolden hos den kommende Juventus-spiller Patrik Schick. Han vendte rundt på Patrick Banggaard og smadrede kuglen i nettaget.

Kampen var her i sin mest livlige periode, og danskerne lod sig ikke slå ud af lidt modgang.

Lige efter udligningen blev Andrew Hjulsager hægtet i feltet, men til stor frustration for Celta-spilleren og en gestikulerende Niels Frederiksen på sidelinjen forblev dommerens fløjte tavs.

Den tvivlsomme kendelse blev revancheret hurtigt. En forudseende Mads "Mini" Pedersen på venstre back opsnappede en tjekkisk aflevering og viste, hvorfor han regnes som en af EM-truppens hurtigste spillere.

Med bolden sprintede han over en halv banelængde og lagde den ind til Kenneth Zohore, der glidende sendte Danmark i front på ny.

Tjekkerne var tvunget til at vinde kampen for at have en chance for at nå semifinalerne.

Trods et par gode muligheder udlignede holdet ikke inden pausen og skiftede derfor offensivt ud til anden halvleg med den næsten to meter høje Tomas Chory.

Det skulle vise sig at være en god idé. Chory søgte klogt over mod den over 20 centimeter lavere Mads "Mini" Pedersen på et indlæg, og tjekken sørgede ubesværet for en udligning efter 54 minutter.

Det var starten til et tungt tjekkisk tryk, og Jeppe Højbjerg måtte flere gange agere redningsmand.

Kræfterne så ud til at være sluppet op på det danske hold, som ikke længere magtede at holde i bolden og spille forbi tjekkerne som i første halvleg.

Derfor var det stik mod spil og chancer, at Danmark igen kom foran efter 73 minutter.

Indskiftede Casper Nielsen gik til baglinjen, og hans afrettede indlæg fandt vej til Kenneth Zohore, der igen viste stor træfsikkerhed.

Det gav fornyet energi til de danske spillere, og i kampens overtid blev sejren cementeret.

Her viste Zohore stort overblik, da han fandt en fri Marcus Ingvartsen ved bageste stolpe, så superligatopscoreren let kunne gøre det til 4-2.

Med sejren slutter Danmark på tredjepladsen i puljen foran tjekkerne.