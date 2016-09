Kenneth Jonasson bliver ny badmintonlandstræner

Der er vagtskifte som landstræner for de danske badmintonspillere. Det bliver Kenneth Jonasson, som overtager.

Siden august 2010 har Lars Uhre besiddet jobbet som dansk landstræner. Men nu føler han, det er på rette tid at prøve noget andet.

- Jeg har opnået meget af det, jeg gerne ville, og jeg har været her længe. Det er hårdt at være landstræner, og det har også været hårdt for min familie.

- Jeg har også en alder, som gør, at det nok er ved at være tid, hvis jeg skal prøve noget andet, siger Lars Uhre i en pressemeddelelse.

44-årige Lars Uhre skrev under på sin nuværende kontrakt efter OL i London i 2012, og allerede dengang forestillede han sig, at han ved kontraktens udløb ville søge nye græsgange.

- Jeg har ikke noget nyt på hånden, så nu skal jeg ud og se, om der er nogle, der kunne finde på at bruge mig til et eller andet.

- Jeg er stadig interesseret i at få mennesker til at udvikle sig og performe individuelt og sammen. Også uden for sportens verden, siger Lars Uhre.

Jobbet som dansk landstræner har blandt andet budt på Thomas Cup-guld, fire OL-medaljer, Superseries-sejre og udvikling i samarbejdet med trænerteamet og spillerne.

Nuværende assisterende landstræner Kenneth Jonassen ser frem til de nye og større udfordringer.

- Det bliver en spændende periode med et generationsskifte, hvor vi kigger frem mod OL i Tokyo i 2020.

- Mit og sportschefens (Finn Trærup-Hansen, red.) fokus bliver at samle en god sportslig ledelse og et godt trænerteam, som skal føre traditionen videre, siger Kenneth Jonassen.

Badminton Danmark forventer at kunne præsentere det øvrige personale i trænerteamet i løbet af de kommende uger.