Kebabslagsmål koster tyrkisk landstræner jobbet

Det sker, efter han angiveligt var involveret i et slagsmål på en kebabrestaurant for to uger siden.

Det tyrkiske Fodboldforbund (TFF) og landstræner Fatih Terim er blevet enige om at, Terim ikke længere skal være tyrkisk landstræner.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

- Det er blevet besluttet, at det er bedst for begge parter, hvis vores veje skilles, siger TFF's præsident, Yildirim Demiroren.

Han understreger, at parterne er enige om beslutningen.

Beslutningen er taget, i kølvandet på at der på sociale medier er dukket billeder op af den nu forhenværende landstræner, der deltager i et slagsmål på en restaurant.

Stedet, hvor slagsmålet fandt sted, ligger ved siden af Terims svigersøns restaurant i den tyrkiske by Izmir.

Ifølge lokale medier opstod slagsmålet som følge af stridigheder mellem restauranterne.

Fatih Terim har tidligere sagt, at det ikke var intentionen, at det skulle ende med vold, men at parterne "bare skulle tale sammen".

Fem personer kom til skade under hændelsen, der også involverede to af Terims svigersønner og to sikkerhedsfolk.

Den 63-årige tyrker har været landstræner for Tyrkiet siden 2013. Han har været landstræner for landet tre gange, og han spillede selv for holdet fra 1975 til 1985.

Tyrkeren har stået i spidsen for hold som Fiorentina og AC Milan. Han var træner for det tyrkiske storhold Galatasaray fra 1996 til 2000, hvor holdet vandt den bedste tyrkiske liga fire gange.

I 2000 kunne Terim og Galatasaray desuden løfte UEFA Cup-trofæet i Parken i København efter en sejr over Arsenal i finalen.