Katusha-kaptajn ærgrer sig over Tour-vragning af Mørkøv

Det kom frem mandag aften, da Katusha-holdet til stor overraskelse for mange valgte at fravælge danskeren til Touren.

Stjernesprinteren og klassikerspecialisten Alexander Kristoff er ikke glad for at skulle undvære Michael Mørkøv, når nordmanden skal forsøge at hente etapesejre i det store franske etapeløb.

- Jeg havde et stærkt ønske om at få Mørkøv med på holdet, siger Alexander Kristoff til TV2 Norge.

- Holdet havde et ønske om at stille til start med andre ryttere. Det må jeg bare forholde mig til og gøre det bedst muligt med de ryttere, der er til rådighed under Touren, siger den 29-årige nordmand.

Alexander Kristoff vandt i 2014 to etapesejre i Tour de France.

32-årige Michael Mørkøv har siden sidste år kørt for Katusha.

Sidste år var danskeren med på holdet til Tour de France.

Michael Mørkøv styrtede imidlertid på 1. etape og måtte senere udgå af løbet.