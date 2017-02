Kasper Schmeichel takker fyret manager

Landsholdsmålmand Kasper Schmeichel sender sin tidligere manager i Leicester en stor tak.

Efter fyringen af Claudio Ranieri torsdag meldte den danske målmand fredag ud på Instagram.

- Jeg vil gerne takke Claudio for alt, han har gjort for fodboldklubben Leicester City og for mig personligt. Han fortjener meget stor respekt og enorm anerkendelse for det, han opnåede her med os. Tak, boss, skriver Kasper Schmeichel på sin Instagram-profil.