Kasper Schmeichel kæmper mod tiden

Mandag gennemgår Leicester-keeperen en brokoperation, og kun tiden kan vise, om han kommer sig tids nok til at tørne ud for landsholdet fra VM-kvalifikationens start.

Fodboldlandsholdet førstemålmand, Kasper Schmeichel, er i kapløb med tiden for at blive klar til Danmarks første kamp i VM-kvalifikationen mod Armenien på søndag.

- Der er ikke nogen måde, jeg kunne spille på nu, uden at få operationen. Det, at jeg får operationen mandag, giver mig den bedste chance for at blive klar til søndag.

- Det bliver lige ved og næsten. Men jeg gør absolut alt for at blive klar.

- Det er en kæmpestor kamp for Danmark, og det er en kamp, jeg rigtig gerne vil være med i, siger Kasper Schmeichel til TV2.

Den 29-årige landsholdsmålmand udgik af Leicesters Premier League-kamp i weekenden.

- Jeg nåede et punkt, hvor jeg simpelthen ikke kunne gøre mit job på holdet ordentligt.

Da Dansk Boldspil Union (DBU) informerede om Kasper Schmeichels afbud til venskabskampen mod Liechtenstein, som spilles onsdag, fremgik det, at landsholdslæge Thøger Krogh har været i kontakt med den medicinske stab i Leicester, og at det af DBU forventes, at den danske landsholdskeeper kan være klar allerede torsdag.

Om han når det, vil tiden vise.