Kasper Hjulmand: Vi var nødt til at lave et systemskifte

FC Nordsjælland kom godt fra land i Alka Superligaen, da holdet mandag aften sejrede 2-1 over OB i Odense i de to holds sæsondebut.

Klubbens træner, Kasper Hjulmand, mener, at sejren blot viser, at andre spillere er klar til at tage over.

- Som træner kigger jeg på, hvilke spillere jeg har, og når man sælger spillere som Lobotka og Ingvartsen, må vi justere i vores spil. Derfor har vi været nødt til at gennemføre et mindre systemskifte, siger Hjulmand.

Andre spillere som Victor Nelsson, Andreas Skov Olsen og Magnus Kofod Andersen har fået større roller i førsteholdstruppen og Kasper Hjulmand mener, at de er fuldgode erstatninger.

- Selvfølgelig har vi mistet nogle vigtige spillere på vores hold, men spillerne, der er kommet ind på holdet, gør det rigtigt fint.

I 2012 blev FC Nordsjælland danske mestre. Dengang var Kasper Hjulmand også cheftræner.

I de efterfølgende sæsoner har klubben dog haft svært ved at leve op til succesen, men Hjulmand fortæller, at målet er klart.

- Vi arbejder i klubben på at skabe et solidt fundament både strategisk og økonomisk, så vi kan blive i toppen af ligaen og ikke blot have en enkelt successæson.

Skal udviklingen lykkes, er spillersalg nødvendige, fortæller træneren.

- Klubben er bygget op omkring et stærkt ungdomsarbejde, hvor vi udvikler spillerne og hjælper dem videre i deres karriere, og salget af Ingvartsen og Lobotka viser, at vi gør noget rigtigt.

Kasper Hjulmand og resten af FC Nordsjælland skal følge op på mandagens sejr på søndag, hvor de møder Brøndby på hjemmebane.