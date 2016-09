Landstræner Jan Karlsson er skuffet over den kiksede OL-kvalifikation, men mener samtidig, at forventningerne har vært for høje.

Karlsson om OL-flop: Aldrig været enig i favoritstempel

Det mener landstræner Jan Karlsson dagen efter Danmarks 0-3-nederlag til Slovenien, der endegyldigt dræbte håbet om en billet til Pyeongchang i 2018 for hans ellers stærkt besatte mandskab.

Forventningerne til det danske ishockeylandshold har været urealistisk høje forud for den igangværende OL-kvalifikationsturnering i Minsk

- Spillerne er jo skuffede, men jeg må være nøgtern. Alt er ikke sort eller hvidt. Vi fik et favoritstempel, inden vi tog afsted, som jeg ikke var enig i, for jeg har stor respekt for Hviderusland og Slovenien.

- For mig var det bare et stenhårdt arbejde, der skulle gøres. Det var mit udgangspunkt, siger Jan Karlsson.

OL-holdets kaptajn, Frans Nielsen, var blandt dem, der inden turneringen udråbte Danmark som favorit i fireholdspuljen, der ud over Hviderusland og Slovenien også tæller Polen.

Danmarks Ishockey Union har også været med til at skrue forventningerne i vejret ved tidligere på sommeren at kalde holdet "historisk stærkt". Det blev efterfulgt af en erklæring om, at "det vil være en skuffelse, hvis vi ikke kommer med i 2018".

- Hvis der sidder en Kalle Kula i Frederikshavn og læser, at vi bare skal tage til Minsk og tage OL-billetterne i en fart, så tror da fanden, at han er skuffet nu, siger Jan Karlsson med en noget overraskende henvisning til en svensk tegneseriefigur.

- Vi tog afsted med stor selvtillid, men man skal også gøre sig fortjent til det. Lige nu kan vi jo ikke sige, at vi har gjort os fortjent til at have den selvtillid, konstaterer landstræneren.

Selv om OL-chancen altså er forduftet, slår Karlsson fast, at han forlanger fuld indsats i den sidste kamp mod Polen søndag - en kamp, hvis eneste betydning er point til verdensranglisten.

Men selv hvis det skulle blive til en dansk sejr, ændrer det ikke på, at turen til Hviderusland langt fra er gået, som ønsket.

- Vi tog jo hertil med forhåbninger om at tage en OL-plads med hjem. Så enkelt er det. Det er klart, at det er en skuffelse, siger Jan Karlsson.

Kampen mod Polen spilles søndag middag klokken 12 dansk tid.