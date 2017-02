Karantæner irriterer Solbakken efter triumf i Europa

Det var to fejldomme, der førte til, at William Kvist og Jan Gregus er i karantæne, siger Ståle Solbakken.

Ingen af de to skulle dog have haft de gule kort, der førte til karantænerne, mener Ståle Solbakken.

- Jeg er meget tilfreds med spillet og resultatet, men jeg synes, at dommeren var hård mod os, siger Solbakken efter 2-1-sejren.

- William Kvist fik gult kort i en situation, hvor der ikke var frispark, og så fik Gregus gult kort nummer to for at flytte bolden en meter, selv om de flyttede frisparket 15 meter.

- Det var to fejlkendelser, og det komplicerer det voldsomt for os før returkampen i Parken, siger nordmanden.

William Kvist mener heller ikke, at han skulle i dommer Ivan Bebeks sorte bog.

- Det var ikke til et gult kort. Dommeren sagde til mig efter 25 minutter, at jeg ikke skulle lave flere frispark, og så lavede jeg ikke flere indtil da. Så det var rigtig ærgerligt, siger Kvist.

Ståle Solbakken har knap en uge til at finde ud af, hvem der skal ligge ved siden af torsdagens FCK-debutant, serberen Uros Matic, på den centrale midtbane.

- Det er klart, at vi har et problem. Uros Matic spillede en fantastisk kamp, og nu er det ham, det skal bygges rundt om. Han kommer hurtigt ind i en lederrolle, siger Solbakken, som ikke afviser at skifte formation i returkampen.

Solbakken kan glæde sig over, at Ludogorets skal score mindst to gange i Parken for at gå videre.

Leverer FCK på samme niveau som i torsdagens kamp i Sofia, bliver det vanskeligt for dem, påpeger han.

- Defensivt gjorde vi det næsten fejlfrit, og de skabte kun to-tre chancer.

- Karantæner gør returkampen sværere, men på den anden side har vi et fantastisk udgangspunkt, og vi er ikke nemme at score på eller slå i Parken, siger Solbakken.

Allerede i det andet minut kom FCK foran 1-0 på et selvmål, og kort inde i anden halvleg scorede Youssef Toutouh til 2-0. Claudiu Keserü reducerede i det 81. minut.