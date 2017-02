Karabatic-brødre får betinget fængsel i matchfixingsag

Nikola og Luka Karabatic får to måneders betinget fængsel for medvirken i sag om matchfixing fra 2012.

Onsdag modtog de betingede fængselsdomme på to måneder for deres medvirken i en sag om matchfixing i 2012.

I alt 16 personer er involveret i sagen, der tager udgangspunkt i en kamp tilbage i maj 2012.

Da spillede begge Karabatic-brødre i Montpellier, der allerede inden kampen mod bundholdet Cesson havde sikret sig det franske mesterskab.

De to spillere gjorde sig skyldige i bedrageri ved at være med til at satse i alt 100.000 euro på, at Montpellier skulle være bagud ved pausen. Det skete, og Cesson endte også med at vinde kampen.

En stor del af indsatsen blev placeret af Luka Karabatic' kæreste, Jennifer Priez. Parret har indrømmet at have satset penge på den omtalte kampe.

Derimod har Nikola Karabatic nægtet at være indblandet, hvilket fik ham til at anke den første dom.

Begge Karabatic-brødre tørner nu ud for PSG Handball, hvor de er holdkammerater med danskerne Mikkel Hansen og Henrik Møllgaard.