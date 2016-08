Danmark varmede op til OL-kvalifikationen med en 3-0-sejr over Letland i tirsdags.

Kaptajner før ishockeygys: Vi er favorit til OL-billet

Torsdag aften kan det danske ishockeylandshold tage et stort skridt mod vinter-OL i Pyeongchang.

Dansk ishockey har aldrig været med til et vinter-OL, men chancen for, at Danmark kan sende et hold til Pyeongchang i 2018, ser på forhånd fin ud.

- Vi skal se os selv som favoritter i denne turnering med det hold, vi har, siger den danske OL-kaptajn, Frans Nielsen.

Han er en af hele otte danske NHL-spillere, der er med på holdet i OL-kvalifikationen, og når Danmark kan stille med de stærkeste, hører landsholdet til i verdenseliten, mener Detroit-centeren.

- Forhåbentlig kan vi få en chance for at spille med ved OL med dette hold.

- Når vi alle sammen er med, er vi en top-otte-nation i verden. Vi er i mine øjne bedre end lande som eksempelvis Schweiz (nummer syv på verdensranglisten, red.) og de hold deromkring, siger Frans Nielsen.

Nogen let opgave bliver det dog ikke. Premierekampen torsdag aften tegner til at blive et ægte ishockeygys, hvor danskerne skal op imod et hviderussisk hold med 15.000 fanatiske tilskuere i ryggen.

Og allerede fredag eftermiddag venter Slovenien, der snuppede OL-billetten til Sotji i 2014 for næsen af både Danmark og Hviderusland.

- Det bliver svært, men det ser på papiret rigtig, rigtig godt ud. Det er ingen hemmelighed, at vi er taget herover for at vinde. Selvfølgelig er vi det, siger landsholdets sædvanlige kaptajn, Morten Green.

Upåagtede Polen bliver sidste modstander på søndag, og på forhånd ligner det en turnering, hvor nederlag er forbudt, hvis der fortsat skal være et realistisk håb om at komme til OL.

- Forventningen er, at vi giver alt, kæmper med næb og klør, og så håber jeg, at vi rammer et højt niveau.

- Vi ved, at Hviderusland bliver en hård nød at knække. På hjemmebane har de altid været utrolig stærke. Det bliver svært, men vi tror på, at vi kan vinde turneringen, siger Morten Green.

Danmark møder Hviderusland klokken 18. Forinden har Slovenien og Polen åbnet turneringen.