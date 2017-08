Kaptajn Cort føler han skuffer sine kammerater i EM-nedtur

De professionelle herrer kunne ikke følge op på et et i øvrigt fantastisk cykel-EM på hjemmebane, da Magnus Cort aldrig kom frem til at spurte med om sejren.

- Jeg føler, at jeg skuffer holdet. Det var en kæmpe chance, som jeg fik her, og de kørte fantastisk alle sammen. Så er det ærgerligt at føle, at jeg er den, der ikke kan fuldføre opgaven, siger Cort.