Kampen for sportens anerkendelse driver volleyballchef

For især én mand vil en sejr være en foreløbig kulmination på årtiers arbejde.

Sportsdirektør i Volleyball Danmark og landstræner for herrerne, Mikael Trolle, har mere end nogen anden formet dansk volleyball - en sport higende efter anerkendelse.

Den 58-årige volleyball-ildsjæl indledte sin svingom med sporten på eliteplan som spiller i 1975, og trods mere end 40 år som spiller, klubtræner, landstræner og sportsdirektør er han slet ikke klar til afdansningsbal.

Han elsker at skifte mellem jakkesæt og træningstøj, han er selverklæret volleyballnørd, præstations- og elitekultur inspirerer ham, og så er der én ting, han stadig hungrer efter - anerkendelse af volleyballsporten i Danmark.

Her menes ikke fra befolkningen, men fra de organer, der skal sikre diverse specialforbund ordentlige økonomiske rammer.

- Det er et problem, at vi i Danmark har idrætsgrene, herunder vores, som har så ringe statsstøtte fra DIF (Danmarks Idrætsforbund, red.) og Team Danmark, hvad angår eliteidræt, siger Mikael Trolle.

Han har meget svært ved at forstå, hvorfor volleyball, der er blandt de mest udbredte sportsgrene globalt set, ikke får mere anerkendelse.

- Jeg synes, det er meget mystisk, og jeg kommer aldrig til at forstå, at hvis man er en idrætsgren, som ikke har global udbredelse, men er olympisk eller deltager på højeste niveau inden for nogle givne rammer, at man i den grad kan blive begunstiget på bekostning af andre, der egentlig bare er endt i en situation, hvor konkurrencen er meget større, siger Trolle.

De begrænsede støttekroner har ifølge sportsdirektøren store omkostninger for spillerne, der må forlænge studier og udskyde den civile karriere samt opstart af pensionsopsparinger.

- Jeg vil sige, at man rent faktisk diskriminerer de her spillere og andre atleter i Danmark. Jeg synes, det er udansk og uværdigt.

- Det er også kampen for deres rettigheder til at være elitære og deres muligheder. Det er ret vigtigt for mig.

- Det er nok en af de største drivkræfter for mig, at vi skal have den ligestilling og retfærdighed tilbage i dansk eliteidræt, siger Mikael Trolle.

En sejr i European League mod Europas øvrige subtop-nationer vil være et stort skridt på vejen for øget synlighed, men glipper det, kæmper Mikael Trolle videre.

- For mig er det en livsvej. Det er ikke bare et job, jeg har i en periode, slår han fast.

Danmark møder i semifinalen Makedonien, mens den anden semifinale står mellem Ukraine og Sverige.

Begge semifinaler spilles lørdag, finale og bronzekamp spilles søndag.