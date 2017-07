Kærestepar sagsøger basketballstjerne for påstået overfald

Parret påstår, at Green og hans venner overfaldt dem sidste år i Michigan.

Golden State Warriors' Draymond Green, der i den netop overståede NBA-sæson blev kåret som ligaens bedste forsvarsspiller, er tirsdag blevet sagsøgt af et kærestepar.

Jermaine Edmondson og Bianca Williams har indgivet søgsmålet i håb om at få en økonomisk erstatning.

Det fremgår endnu ikke, hvor stor en erstatning de to søger.

Ifølge anklageskriftet stødte de to ind i Draymond Green på en natklub i East Lansing, Michigan, sidste sommer.

Her gjorde Green grin med Edmondson. Den unge amerikaner spillede på daværende tidspunkt amerikansk fodbold på Michigan State University.

Basketballstjernen sagde ifølge anklageskriftet blandt andet til Edmondson, at han betaler for stipendier til folk som ham.

Derefter blev Edmondson fysisk overfaldet af nogle af Greens venner. Ifølge anklageskriftet skubbede de den unge mand op mod en væg og tog kvælertag på ham.

Da Edmondsons kæreste forsøgte at blande sig, blev hun skubbet ind i en mur, står der i anklageskriftet.

Aftenen efter løb de to ind i Draymond Green på en restaurant. Da parret nærmede sig for at søge forbrødring, gav Green angiveligt Edmondson en lussing.

Den store basketballspiller, der har været en stor profil for Golden State Warriors, som har vundet to af de seneste tre sæsoner i verdens bedste basketball-liga, har endnu ikke kommenteret sagen.

Parrets advokat, Lisa Bloom, siger, at søgsmålet først bliver indgivet nu, fordi Green har nægtet at tage skylden for episoden.

- Det var sidste udvej, at vi indgav søgsmålet, siger Bloom.

Green har selv spillet basketball på Michigan State University. Han blev draftet af Golden State Warriors i 2012.