Kæmpeafbrændere af Cavani koster PSG sejren mod Arsenal

Edinson Cavani endte som skurk for PSG mod Arsenal, selv om han sendte holdet i front efter et minuts spil.

Hjemmeholdet og Cavani fik ellers en forrygende indledning på opgøret. Der var spillet mindre end et minut, da angriberen fra Uruguay bragte pariserne i front.

Den storsatsende franske klub har ikke købt en erstatning for Zlatan Ibrahimovic, der er taget til Manchester United, og derfor skal Cavani fylde de store fodboldstøvler ud som holdets frontløber og målmager.

Det gjorde han glimrende til at starte med, da han headede føringen i mål efter et flot indlæg fra højrekanten. Men Cavani skulle få en mindre heldig hovedrolle senere.

Arsenal overtog for en stund overtaget og tilspillede sig et par tilbud, inden Edinson Cavani i det sidste kvarter af halvlegen demonstrerede, at han trods alt ikke er superstjernen Zlatan Ibrahimovic.

Først udnyttede Cavani sløset forsvarspil af Arsenal til at trække forbi David Ospina, men afslutningen mod det tomme mål gik i sidenettet. En stor afbrænder.

Og fem minutter før pausen tæmmede angriberen fra Uruguay bolden med brystet i feltet i fri position. Men da han i næste bevægelse skulle flugte bolden ind, var tæmningen sprunget fra ham.

Anden halvleg blev også livlig, og gæsterne fra London trykkede på for at fremtvinge den udligning, som kunne give dem et fint resultat på udebane.

Konstant lå PSG og lurede på kontrachancerne bag et vaklende Arsenal-forsvar, men effektiviteten var ikke overvældende - og Cavani var ikke færdig med at synde.

Efter 69 minutter kom han helt alene igennem, men igen misbrugte han. Minuttet senere brændte Angel Di Maria også en stor chance.

Det blev dyrt, da Alexis Sánchez var først over en ripost med 12 minutter igen. Chileneren trykkede bolden ind til 1-1.

Hvad der lignede en helterolle til Cavani efter et minut, endte i stedet i en personlig fiasko. Han nåede en enkelt brændt friløber mere og var om nogen manden, der kostede sejren for PSG med en håndfuld brændte kæmpechancer.

I overtiden fik både PSG's Marco Verratti og Olivier Giroud marchordre efter en batalje.

I gruppens anden kamp mellem schweiziske Basel og bulgarske Ludogorets endte det også 1-1.