Kæk EM-træner før semifinale: Kampdagen bekymrer mig

På et pressemøde før semifinalen mod Østrig i Breda blev landstræneren onsdag spurgt om, hvordan han har det med at møde østrigerne på en torsdag.

Det var netop på en torsdag, at Danmark for to uger siden tabte den hidtil eneste kamp under EM. Det var i den anden gruppekamp, hvor Hollands EM-værter slog danskerne 1-0.

- Torsdag er noget skidt noget. Det må jeg sige.

- Det er en af de ting, der bekymrer mig mest. Jeg må gennemgå min plan igen og sige til spillerne, at vi skal spille lillefredag, siger Nils Nielsen.

- Det er vigtig, at alle ved, at vi spiller på en fredag. Ellers kan vi ikke score, fastslår han.

Landstræneren skynder sig dog at tilføje, at selv uden scoringer, så kan danskerne gå videre, hvis semifinalen ender i en straffesparkskonkurrence.

- Men at vi spiller en torsdag er et stort problem. Det er et større problem end den modstander, der venter, siger han.

Østrig slog Danmark kort før afrejsen til EM, og den kommende modstander har været slutrundens helt store overraskelse. EM-debutanten vandt sin gruppe og slog Spanien i kvartfinalen.

- Jeg er overrasket over, at Østrig er nået så langt.

- De er rigtig gode til at få kampene til at foregå på deres præmisser. De spiller lidt som Red Bull Salzburg. De kan også løbe som vanvittige. Derfor er de svære at slå.

- Men jeg er glad for, at Østrig er nået så langt. Det viser, at hårdt arbejde og forberedelse virker. Jeg er glad for, at de er nået hertil, men jeg vil gerne have dem hjem efter vores kamp, siger Nils Nielsen.

Landstræneren har en god fornemmelse, når det kommer til danskernes mentale tilstand efter den sensationelle sejr over de tyske europamestre i kvartfinalen.

- Jeg har ikke i et sekund følt, at pigerne er glade for resultatet i turneringen endnu. De var glade for at slå Tyskland. Men jeg tænker ikke, at de er klar til at tage hjem, siger Nils Nielsen.

Torsdagens kvartfinale har kampstart klokken 18.